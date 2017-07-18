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КС не принял жалобу на закон о массовом сносе домов в Москве

Общество
18 июля, 11:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июля. /ТАСС

Обращение москвички Оксаны Юнановой не соответствует требованиям закона "О Конституционном суде Российской Федерации", поясняется на сайте суда

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ не принял к рассмотрению жалобу жительницы Москвы Оксаны Юнановой на закон, утвердивший программу реновации жилья в столице, которая предполагает массовый снос так называемых хрущевок, следует из данных опубликованных на сайте суда.

"Направлено уведомление заявителю о несоответствии обращения требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", - говорится на сайте суда.

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По данным СМИ, Юнанова подала в начале июля жалобу в КС на закон о массовом сносе домов в Москве по программе реновации.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации, и был принят в третьем чтении 14 июня. 1 июля 2017 года президент подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда.

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