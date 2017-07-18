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Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей

Общество
18 июля, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В ведомстве не рекомендуют приобретать игрушку с рук в неустановленных местах

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© EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверит популярную у детей и подростков игрушку спиннер на предмет безопасности для здоровья ребенка. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", - говорится в сообщении на сайте.

В ведомстве также дают рекомендации по обращению с этой игрушкой. Так, родителям не рекомендуется приобретать спиннеры с рук в неустановленных местах. Кроме того, в Роспотребнадзоре отмечают, что в виду того, что спиннеры продаются через интернет, "они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум; в случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования".

Эксперты ведомства рекомендуют регулярно проверять игрушку на наличие сломанных частей.

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