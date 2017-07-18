Депутат: очереди на границе не отпугнут туристов из Украины от отдыха в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Многочасовые очереди на границе с Крымом со стороны Украины не отпугнут туристов из этой страны от отдыха на полуострове, считает депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства, который курировал сферу туризма, Руслан Бальбек.

Ранее сообщалось, что с начала высокого курортного сезона на украинско-российской границе отмечались большие скопления легковых автомобилей жителей Украины, которые следовали в Крым на отдых. Так, по данным пограничников, в понедельник время ожидания переезда границы с Крымом превышало 10 часов.

Бальбек назвал эти очереди на границе "туристической блокадой" полуострова со стороны властей Украины.

"Желая всеми силами перенаправить своих туристов куда угодно, только не в Крым, в Киеве забыли известную мудрость: "Запретный плод - сладок" <…> Но организация... туристической блокады Крыма поднимет популярность полуострова в глазах Украины", - сказал парламентарий ТАСС.

По мнению Бальбека, граждане Украины, желающие попасть в Крым, "будут искать любые лазейки, чтобы заехать на полуостров".

"Словосочетание "поездка в Крым" в украинском обществе приобретет особый смысл - это и повышение статуса, и уважение в глазах окружающих, и, конечно же, престиж полуострова, который с радостью принимает украинских граждан", - считает депутат.

Украина не объясняет причин задержек с их стороны. Что касается Крыма, то с этой стороны проблем в приеме как по пешеходному направлению, так и по автомобильному нет, заверили в региональном погрануправлении ФСБ РФ.

По оценкам властей региона, число жителей Украины в общем турпотоке (а это около 5,6 млн человек в год) составляет более 700 тыс. человек.