Депутат: очереди на границе не отпугнут туристов из Украины от отдыха в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Многочасовые очереди на границе с Крымом со стороны Украины не отпугнут туристов из этой страны от отдыха на полуострове, считает депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства, который курировал сферу туризма, Руслан Бальбек.
Ранее сообщалось, что с начала высокого курортного сезона на украинско-российской границе отмечались большие скопления легковых автомобилей жителей Украины, которые следовали в Крым на отдых. Так, по данным пограничников, в понедельник время ожидания переезда границы с Крымом превышало 10 часов.
Бальбек назвал эти очереди на границе "туристической блокадой" полуострова со стороны властей Украины.
"Желая всеми силами перенаправить своих туристов куда угодно, только не в Крым, в Киеве забыли известную мудрость: "Запретный плод - сладок" <…> Но организация... туристической блокады Крыма поднимет популярность полуострова в глазах Украины", - сказал парламентарий ТАСС.
По мнению Бальбека, граждане Украины, желающие попасть в Крым, "будут искать любые лазейки, чтобы заехать на полуостров".
"Словосочетание "поездка в Крым" в украинском обществе приобретет особый смысл - это и повышение статуса, и уважение в глазах окружающих, и, конечно же, престиж полуострова, который с радостью принимает украинских граждан", - считает депутат.
Украина не объясняет причин задержек с их стороны. Что касается Крыма, то с этой стороны проблем в приеме как по пешеходному направлению, так и по автомобильному нет, заверили в региональном погрануправлении ФСБ РФ.
По оценкам властей региона, число жителей Украины в общем турпотоке (а это около 5,6 млн человек в год) составляет более 700 тыс. человек.