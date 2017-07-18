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Ростуризм разработал программу развития туризма для инвалидов и пожилых

Общество
18 июля, 13:13 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 18, июля. / ТАСС

Большое количество инвалидов и людей с ограниченными возможностями в России практически не путешествуют, отметил глава ведомства Олег Сафонов

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Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов

© Артем Коротаев/ТАСС

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 18 июля. / ТАСС/. Ростуризм разработал программу, призванную помочь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями путешествовать по стране. Об этом глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, выступая во вторник на форуме "Территория смыслов".

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Он отметил, что в России проживает большое количество инвалидов и людей с ограниченными возможностями, которые практически не путешествуют. "Мы в Федеральном агентстве по туризму считаем необходимым создать условия для доступных путешествий по нашей стране. Это важно сделать для пенсионеров, это важно сделать для инвалидов", - сказал он.

"Мы разработали соответствующую программу, и, надеюсь, что такая программа будет востребована", - отметил Сафонов.

По его словам, акцент в этой программе будет сделан на невысокий туристский сезон, что позволит увеличить турпотоки в это время.

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