Ростуризм разработал программу развития туризма для инвалидов и пожилых

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 18 июля. / ТАСС/. Ростуризм разработал программу, призванную помочь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями путешествовать по стране. Об этом глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, выступая во вторник на форуме "Территория смыслов".

Он отметил, что в России проживает большое количество инвалидов и людей с ограниченными возможностями, которые практически не путешествуют. "Мы в Федеральном агентстве по туризму считаем необходимым создать условия для доступных путешествий по нашей стране. Это важно сделать для пенсионеров, это важно сделать для инвалидов", - сказал он.

"Мы разработали соответствующую программу, и, надеюсь, что такая программа будет востребована", - отметил Сафонов.

По его словам, акцент в этой программе будет сделан на невысокий туристский сезон, что позволит увеличить турпотоки в это время.