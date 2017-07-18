Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" Крыма

Время ожидания в очередях на границе с Крымом с украинской стороны в последние дни резко возросло. Если в начале июля, как сообщали корреспонденты ТАСС, желающие попасть на отдых в Крым проводили на границе в среднем 6-7 часов, то сейчас период ожидания увеличился до 10-13 часов. Колонна автомобилей на границе растягивалась на сотни метров. Украинская сторона никак не объясняет действия своих пограничников, в то время как в Крыму называют сложившуюся ситуацию "туристической блокадой".

"Хотят отбить охоту ездить в Крым"

Власти в Киеве препятствуют гражданам, которые едут отдыхать в Крым, заявил депутат Госдумы, бывший вице-премьер республиканского правительства Руслан Бальбек. Он назвал очереди на границе "туристической блокадой" полуострова со стороны властей Украины и добавил, что граждане этой страны, желающие попасть в Крым, "будут искать любые лазейки, чтобы заехать на полуостров".

Поездки украинских туристов в Крым и раньше были похожи на поиск лазеек. И отдыхающие, и российские пограничники указывают, что сложности с пересечением границы созданы украинской стороной.

"Стояли больше семи часов на украинской границе, когда наконец добрались к пункту пропуска. Украинские пограничники сказали, чтобы пассажиры вышли, двигались дальше пешком и ждали на мосту через Чонгарский пролив. Вот они и стояли здесь почти два часа. Зачем это делать? Может, они хотят отбить охоту ездить в Крым, не знаю просто, что и думать", — рассказал ТАСС водитель микроавтобуса, перевозивший отдыхающих из Красноармейского.

Накануне в пункте пропуска "Чонгар" российские пограничники насчитали очередь из 70 машин, при этом украинская сторона никак не объясняет причин задержек транспорта. С российской стороны никаких ограничений на въезд для граждан Украины нет, сообщил офицер погранслужбы. В среднем на пограничный досмотр и проверку документов требуется около трех минут, на досмотр автотранспорта таможенной службой — примерно полчаса.

В пункте пропуска "Джанкой" с российской стороны даже проводятся работы по расширению. Это связано с тем, что поток туристов с Украины растет. Сейчас это порядка 700 тыс. человек в год, тогда как всего Крым принимает ежегодно около 6 млн человек.

"Ждем туристов, делаем все"

Российские пограничники подтверждают, что часто на протяжении нескольких часов к ним не прибывает с сопредельной территории ни одной машины, хотя там наблюдается скопление автомобилей. Объяснить действия украинских коллег в погранслужбе ФСБ РФ затруднились: украинские пограничники демонстративно не общаются с российскими, хотя между флагами на Чонгарском мосту — не более 15 метров.

При этом железнодорожное сообщение между Украиной и полуостровом прервано совсем: поезда не доезжают до границы километров 30, дальше туристы едут на такси и микроавтобусах, а потом — пешком. Многие ездят отдыхать в Крым ежегодно, некоторые отправляются впервые за несколько лет. Как рассказала одна из туристок, жительница Киева Ирина, многие опасаются ехать в Крым из-за того, что им говорят по украинскому телевидению. "А мы видим здесь совсем другое: все тихо, мирно и спокойно. Наши друзья обязательно будут спрашивать, как мы отдохнули в Крыму, я им скажу, что отлично! Пусть тоже едут", — говорит она.

По словам другой туристки, Людмилы из Харькова, после присоединения Крыма к России в 2014 году она тоже боялась туда ехать, но теперь решилась и отправилась на отдых вместе с подругой. Жительница Полтавы Ирина рассказала, что крымчане хорошо относятся к украинским туристам: "Я, например, везде говорила по-украински, мне отвечали по-русски, проблем нет. Никаких упреков в свой адрес не слышала".

По словам российского офицера-пограничника, в августе поток туристов через пункт пропуска "Чонгар" существенно возрастает: с 5 тысяч человек и одной тысячи автомашин в сутки до примерно 12 тысяч человек и 3 тысячи автомобилей. "В этом году поток будет больше. Ждем туристов, делаем все, чтобы максимально облегчить им путь на отдых, к морю", — говорит он.

"Информационные провокации" против российского туризма

Кроме ситуации на границе, повлиять на развитие туризма в Крыму пытаются и при помощи "информационных провокаций", следует из заявлений представителей российской стороны.

"Нужно понимать, мы живем, к сожалению, в условиях информационной войны. В туризме мы очень ясно, и я это понимаю, на своей, что это называется, шкуре, сталкиваемся с этими информационными войнами", - заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, выступая во вторник на форуме "Территория смыслов".

По словам Сафонова, в этом году звучат заявления о значительных падениях турпотока в Крым, озвучивается падение от 20% до 50% по сравнению с прошлым годом. Такие сообщения глава Ростуризма назвал "информационными провокациями" и привел данные, согласно которым реальное падение турпотока в Крым по состоянию с прошлым годом составило всего 4%.

При этом Сафонов отметил, что в Крыму "не все идеально". "Нужно строить новые гостиницы, объекты показа, развивать инфраструктуру. Но это делается", - сказал глава Ростуризма. По его мнению, недостатки и недоработки нужно понимать, но при этом не надо заниматься самобичеванием и "поддаваться на информационные провокации".

Дмитрий Трунов