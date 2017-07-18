В Якутии до конца года будут завершены семь проблемных объектов

ЯКУТСК, 18 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Семь объектов незавершенного строительства будут введены в Якутии до конца этого года. Об этом во вторник сообщил зампрокурора республики Борис Самойленко во время расширенной коллегии прокуратуры.

"До конца этого года в Якутии будут введены семь объектов незавершенного строительства. Для этих целей из республиканского бюджета дополнительно направлено 50 млн рублей", - сказал он.

Прокурорами республики выявлено 74 нарушения в сфере долевого строительства, возбуждено одно уголовное дело. В 14 объектах руководители неправомерно распоряжались привлеченными средствами, по фактам хищения на данный момент проводятся расследования.

По данным Минстроя республики, в Якутии в реестр обманутых дольщиков внесены 218 человек. Как пояснила ТАСС министр архитектуры и строительного комплекса Якутии Вера Кузакова, "эти 50 млн рублей, заложенные в бюджете, составляют около 30% от необходимой суммы для завершения строительства проблемных объектов". "Помимо этого, дольщики собирают дополнительные денежные средства на завершение стройки", - отметила Кузакова.

Ранее ТАСС сообщал, что в республике внесены изменения в Земельный кодекс Якутии, согласно которым без конкурса будут предоставляться земельные участки юридическим лицам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты на территории республики. Без конкурса будут распределены земли застройщикам, если они обязуются предоставить 5% квартир в своих объектах обманутым дольщикам, или выделить средства в размере 30 млн рублей для завершения долгостроя.

Всего в Якутии по долевому участию ведется строительство 138 объектов, заключено свыше 8 тыс. договоров на сумму более 30 млрд рублей.