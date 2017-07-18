Лавров с большим отрывом возглавил медиарейтинг российских министров в июне

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лидерами медиарейтинга членов кабмина РФ в июне 2017 года стали глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в пресс-релизе компании "Медиалогия".
Лавров лидирует в рейтинге с большим отрывом (Медиаиндекс - 23030,0). Силуанов, поднявшийся за месяц сразу на пять позиций, занимает второе место (10597,0), Шойгу замыкает тройку (10169,1). Четвертое место - у министра экономического развития Максима Орешкина (6439,0).
Помимо главы Минфина, свои позиции в рейтинге существенно усилили министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской (9-е место, +9 позиций) и министр транспорта Максим Соколов (7-е место, +8 позиций). Наибольшую отрицательную динамику в июне продемонстрировал глава Минкультуры Владимир Мединский (16-е место, -11 позиций). По 8 позиций потеряли глава МЧС Владимир Пучков (11-е место), министр энергетики Александр Новак (12-е место) и глава Минкомсвязи Николай Никифоров (20-е место).
Наряду с Никифоровым (453,0 балла), рейтинг замыкают министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов (180,0) и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка (149,1).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 41500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет- СМИ.
Медиаиндекс - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.