В Краснодарском крае разработали стандарты работы отелей по системе "все включено"

СОЧИ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края разработали стандарты работы местных отелей по системам "все включено" и "ультра все включено". Требования носят рекомендательный характер и будут предложены для внедрения в санаториях и гостиницах региона, а также на всей территории России, сообщил во вторник министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофор Константиниди.

"Пока в России нет единых требований к таким услугам, у каждой гостиницы, отеля и других предприятий свой ассортимент и объем (услуг - прим. ТАСС). Зачастую, это приводит к расхождению с тем, чего ожидают туристы от такого отдыха. Мы разработали рекомендации предоставления услуг по системе "все включено" и "ультра все включено", которые уже направлены главам муниципалитетов Краснодарского края и руководителям санаторно-курортных организаций для их практического применения", - приводит слова Константиниди пресс-служба министерства.

Новые стандарты качества и объема услуг разработаны по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. "Исходя из проведенного специалистами министерства анализа, предложенные стандарты стали первым подобным опытом в мире", - отметили в Минкурортов Кубани.

Стандартизация отелей начнется в регионе летом 2017 года. В дальнейшем краевое министерство курортов планирует проверять, как разработанные правила соблюдаются в местных гостиницах и санаториях. Отмечается, что подготовленные краснодарскими специалистами стандарты направлены в правительство России и Ростуризм для распространения на всей территории России.

Отдых по системе "ультра"

Согласно размещенным на сайте Минкурортов Кубани методическим рекомендациям по предоставлению услуг "все включено" и "ультра все включено", основными требованиями к этой системе, как и на зарубежных курортах, является трехразовое питание, а также набор дополнительных услуг и развлекательных программ. Питание по системе "ультра", кроме шведского стола и напитков, в том числе алкогольных, предполагает наличие детского и диетического меню. "Для удобства организации питания детей предусмотрены блендер, микроволновая печь и детские стулья", - отмечается в рекомендациях регионального министерства курортов.

Постояльцам отелей, отдыхающим по системе "ультра", должны быть доступны также сауна, бассейн, тренажерный зал с инструктором, полный набор пляжного инвентаря и оздоровительные процедуры.

С 2017 года все отели и санатории в Краснодарском крае могут работать только после прохождения обязательной классификации. Свое соответствие уровню звезд подтвердили более 5 тыс. гостиниц, санаториев и пансионатов с общим количеством фонда более 132,6 тыс. номеров. Из них уровню "пять звезд", предлагающих размещение по системе "все включено", соответствует 25 отелей.

"Стандартизация полюбившихся нашим гражданам услуг такого формата будет способствовать повышению конкурентоспособности организаций, которые работают по системе "все включено". Кроме того, отдыхающие получат достоверную информацию о качестве сервиса, на который они могут рассчитывать, покупая путевку с такими услугами", - добавили в Минкурортов Кубани.