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Более 30% пострадавших от паводков в Якутии еще не получили матпомощь

Общество
18 июля, 16:11 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В этом году в паводковый период в республике пострадали семь населенных пунктов, где проживают 460 человек

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ЯКУТСК, 18 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Материальную помощь получили 313 из более чем 450 пострадавших от паводков в Якутии в этом году, процесс необходимо ускорить, сообщил во вторник во время расширенной коллегии прокуратуры зампрокурора республики Борис Самойленко.

"Оказание материальной помощи носит длительный характер. На данный момент только 313 человек из 460 пострадавших смогли получить материальную помощь, и для этого потребовалось 1,5 месяца. Необходимо более оперативно оказывать материальную помощь всем пострадавшим", - сказал он.

В период паводков в Якутии в этом году пострадали семь населенных пунктов, 74 дома, где проживают 460 человек и 17 социальных объектов. Власти республики направили свыше 66 млн рублей для неотложных аварийно-спасательных и восстановительных работ, в том числе 5 млн рублей на оказание помощи жителям села Березовка Среднеколымского района.

В двух других населенных пунктах Среднеколымского района Сватай и Аргахтах, где уровень воды остается высоким, начался предварительный подсчет ущерба, но окончательный ущерб будет известен после того, как вода пойдет на снижение.

Как сообщил ТАСС первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников, "в резервном фонде по ликвидации ЧС предусмотрено 140 млн рублей". "Мы в Среднеколымский район уже направили средства, также 30 млн рублей были потрачены из резервного фонда правительства Якутии на транспортировку 195 детей из затопленных сел и оплату их путевок в детских лагерях", - уточнил он.

По данным Госкомобеспечения республики общий ущерб Среднеколымскому району от паводков, предварительно, составит 300-400 млн рублей. Также правительством республики рассматривается вопрос о переносе села Березовка на более высокую местность, идет финансовая оценка такой возможности. В течение 2018-2019 годов этот вопрос будет решен, отмечают власти региона.

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