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Минздрав исключил из антитабачной концепции увеличение рабочего дня для курильщиков

Общество
18 июля, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Также в новой версии концепции введен запрет на государственную поддержку создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России исключило из концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы пункт по увеличению рабочего дня для курильщиков. Об этом сообщил заместитель председателя экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции Владимир Мишеловин на заседании экспертного совета.

"Далее убрана концепция увеличения рабочего времени для курильщиков", - заявил он.

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Мишеловин также сообщил, что в новой версии концепции введен запрет на государственную поддержку создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака. Также предусмотрено введение требований по длине, высоте, ширине и цвету упаковки табачных изделий, информации на упаковке. "Стандартизированная упаковка (так называемая обезличенная упаковка, одинаковая для всех - прим. ТАСС), включая установление цвета упаковки без размещения товарных знаков и рекламной информации, стимулирующей потребление табака, за исключением наименования табачной продукции и вида продукции, изображенным установленным заранее шрифтом и цветом", - пояснил Мишеловин.

В доработанном проекте предусмотрено введение запрета госслужащим на участие в мероприятиях, проводимых общественными организациями, получающих финансовую помощь от табачных компаний. "По сути дела, если хоть одна табачная компания входит в "Деловую Россию" или еще куда- то, то, значит, эта организация получает какие-то средства от компании, и мы, как госслужащие, обязаны не участвовать во всех мероприятиях этой организации", - пояснил представитель ФАС.

Минздрав против табака

Минздрав России подготовил проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Он предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.

Минздрав в своем документе отмечает, что повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран Европейского региона ВОЗ позволит дополнительно привлечь в бюджет до 900 млрд рублей по сравнению со сборами 2015 года и спасет от преждевременной смерти до 2 млн граждан.

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Проект концепции также предлагает ввести с 2017 года налог на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина в размере 10% от цены данных товаров. При этом полученные деньги будут направлены в бюджеты субъектов РФ. В концепции также предусмотрено введение с 2018 года экологического налога на сигареты и введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу разработан по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой. Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.

Сейчас проект концепции предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов, защищенных от табачного дыма. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения. Сейчас документ находится в стадии обсуждения и доработки.

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