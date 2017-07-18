"ВКонтакте" совместно с крупными пабликами запускает первое реалити-шоу

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Социальная сеть "ВКонтакте" запускает онлайн-реалити-шоу "Пабличные игры". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
О начале кастинга было объявлено 15 июля на VK Fest. В первом сезоне примут участие подписчики четырех крупнейших сообществ соцсети: MDK, "Палата №6", БОРЩ и "Корпорация зла". Всего будут отобраны 24 человека. Они должны будут пройти 24 задания. Героев будут круглосуточно снимать 100 камер, видео будет транслироваться в прямом эфире во "ВКонтакте".
Пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников подчеркнул, что это первое шоу такого формата, которое полностью пройдет в соцсети.
"Это первое реалити-шоу, которое полностью пройдет в социальной сети - его организуют сами паблики. Оно будет и самым технологичным: к примеру, слабейших игроков определит нейросеть. Чем меньше участник находится в кадре, тем выше его шансы покинуть проект", - рассказал Красников.
Принять участие в шоу может любой пользователь, главное условие - пройти кастинг с чат-ботом в любом из четырех пабликов. Отбором будут заниматься администраторы сообществ. Отмечается, что на происходящее в "Пабличных играх" смогут влиять и зрители с помощью пожертвований.
Производством программы занимаются компании Divico и Mastiff ("Каникулы в Мексике", "Топ-модель по-русски").