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Комитет Госдумы поддержал проект об обязанности соцсетей удалять противоправную информацию

Общество
18 июля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В частности, документ обязывает операторов социальных сетей создать на территории РФ свое представительство

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который обязывает социальные сети удалять по заявлению пользователей противоправную информацию. Авторами этой инициативы выступили ранее в июле депутаты от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

В частности, документ обязывает операторов социальных сетей создать на территории РФ свое представительство. Кроме того, они должны будут "ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя соцсети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления". Кроме того, соцсети будут обязаны обеспечить удаление копий таких сведений.

Одновременно законопроект требует от таких ресурсов хранить в течение трех месяцев удаленную по заявлению граждан информацию, а также ежеквартально составлять отчет о рассмотрении таких заявлений. Такой отчет должен будет размещаться в социальной сети в порядке, установленном Роскомнадзором.

Ранее Боярский пояснял журналистам, что поправки инициированы в качестве "ответа на вызовы современности, а именно распространение недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений в социальных сетях". Он уточнил, что он и его коллеги взяли за основу опыт зарубежных коллег, а именно парламентариев ФРГ.

Ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления противоправной информации может составить от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 млн рублей, эти нормы прописаны в сопутствующем законопроекте, который содержит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Этот документ находится на рассмотрении думского комитета по законодательству.

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Персоны
Боярский, Сергей Михайлович Альшевских, Андрей Геннадьевич
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