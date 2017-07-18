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Председатель Мособлдумы: Подмосковье готово принять участие в программе реновации

Общество
18 июля, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Председатель регионального парламента Игорь Брынацалов отметил, что перед этим необходимо завершить программу переселения жителей из ветхого жилья

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов считает, что Подмосковье готово к реновации жилья по примеру Москвы, однако до нее в регионе необходимо завершить программу расселения из ветхих домов. Об этом Брынцалов рассказал журналистам на пресс- конференции во вторник.

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"Будем смотреть и принимать решение, если будет появляться такая возможность внедрять ее (программу реновации - прим. ТАСС) в Московской области, потому что у нас больше возможностей, чем у других регионов", - сказал Брынцалов, комментируя прогресс программы реновации жилого фонда в Москве.

Сейчас в Московской области реализуется программа переселения жителей из ветхого жилья, которую необходимо завершить, отметил председатель регионального парламента.

"Москва всегда была лидером, бюджет у них в три раза больше, чем у Подмосковья. Это не значит, что мы не готовы. Там, где будет появляться такая возможность, будем использовать наработки, которые уже отточены и пройдены в Москве", - сказал он.

О реновации

Программу реновации жилищного фонда Москвы утвердил президент РФ Владимир Путин 1 июля 2017 года. Проект подразумевает переселение москвичей из хрущевок во вновь построенные дома.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

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