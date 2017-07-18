Путин посмотрел выступление пилотажных групп на авиасалоне МАКС

ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин понаблюдал с трибуны авиасалона МАКС за показательными полетами новейших образцов авиационной техники.

Летную программу открыли вертолеты. Над аэродромом в Жуковском прошли строем самый большой в мире Ми-26, Ми-28НЭ, Ка-52, "Ансат", и различные модификации вертолета Ми-8. Для высоких гостей свои летные качества продемонстрировал гражданский лайнер "Сухой Суперджет 100".

Одиночный и групповой пилотаж показали отечественные истребители пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). В небе авиасалона также можно было увидеть истребитель-бомбардировщик Су-34.

На авиасалоне Путин также посетил стенд французской компании Safran, ознакомился с работой рентгеновского телескопа eROSITA Института внеземной физики имени Макса Планка (Германия) и побывал на стенде Boeing.