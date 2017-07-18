Борт МЧС России забрал из Йемена более 60 граждан РФ и стран СНГ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России, доставивший гуманитарную помощь в Йемен, забрал на обратном пути более 60 граждан РФ и стран СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Саны. На его борту 62 россиянина и граждан стран СНГ, которые решили этим бортом покинуть зону вооруженного конфликта", - сказал представитель МЧС.

Самолет сделает несколько дозаправок по пути в Москву. Его прибытие в российскую столицу ожидается 19 июля. В полете пассажиров сопровождают медицинский персонал отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Ил-76 доставил в Сану более 20 тонн грузов гуманитарной помощи для населения Йемена. Среди грузов - продукты питания и многоместные палатки.