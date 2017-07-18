Врачам могут разрешить выписывать электронные рецепты на наркотические обезболивающие

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал поправки в законопроект о телемедицине, предусматривающие возможность назначения психотропных препаратов и наркотических обезболивающих пациенту или его законному представителю в форме электронного документа. Копия соответствующего документа во вторник поступила в распоряжение ТАСС.

Второе, основное, чтение законопроекта состоится 19 июля.

"Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, оформляются на специальных бланках на бумажном носителе и (или) формируются с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача или фельдшера, акушерки, на которых возложены функции лечащего врача, и соответствующей медицинской организации", - говорится в документе.

Глава департамента лекарственного обеспечения и медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина отметила, что пока рецептурные препараты не будут включены в законопроект, регулирующий интернет-отпуск лекарств, который сейчас дорабатывается Министерством здравоохранения РФ. По ее словам, принципиальным является момент, фиксирующий право на интернет-торговлю только для стационарных, лицензированных аптечных организаций.

Телемедицина - это использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией. В настоящее время в России на законодательном уровне возможность оказания медицинских услуг с применением информационно-коммуникационных технологий не закреплена.