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Медведев подписал распоряжение о выделении денег на восстановление коллектора на Валдае

Общество
18 июля, 17:20 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, июля. /ТАСС

По словам врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина, это решение позволит спасти озеро от экологической катастрофы

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении денежных средств на реконструкцию и восстановление коллектора на Валдае.

"Я не мог приехать без подарка, что называется. Привез распоряжение, я подписал сегодня с утра, посвященное выделению денежных средств на коллектор, который требует реконструкции и, по сути, восстановления на Валдае. Так что это тоже вклад в развитие области", - сказал Медведев на встрече с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

Никитин выразил благодарность. "Это решение позволит спасти озеро от экологической катастрофы", - сказал он. - Это также позволит улучшить качество жизни на Валдае".

Ранее, отвечая на вопрос местных жителей, Никитин сказал: "Безусловно, уже начинаем работу. Все те проблемы, которые там есть, мы постараемся их решить", - добавил врио губернатора.

"Валдайское озеро - жемчужина Новгородской области. Мы должны его сохранить. Вопрос решим с помощью федеральной поддержки. 113 млн рублей поступят из федерального бюджета, 70 млн 200 тыс. выделит область и 44 млн 800 тыс. - это средства концессионера. Планируем в этом году выполнить основную часть работ на коллекторе", - отметил он.

В настоящий момент из-за ветхости коллектор не обеспечивает безаварийный сброс нечистот. 

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Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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