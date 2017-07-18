Медведев обратил внимание губернатора на качество автодорог в Новгородской области

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на плохое состояние автомобильных дорог в Новгородской области.
"Мы сегодня с вами прокатились по городу. И я стараюсь всегда это делать за рулем. И, что скрывать, дороги скверные, на это нужно обязательно обратить внимание вашей постоянной теперь деятельности", - сказал Медведев на встрече с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.
"Абсолютно справедливое замечание вы поставили по поводу дорог", - сказал Никитин. Сегодня силами области и благодаря поддержке Росавтодора ведется работа по ремонту дорог, добавил он. "Порядка 1000 км мы в этом году сделаем", - заверил Никитин.
В первую очередь большое внимание будет уделено Великому Новгороду, потому что "статус исторической столицы России подразумевает чуть другие дороги, чуть другое качество", добавил врио губернатора.