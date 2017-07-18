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Фестиваль VK Fest в Петербурге посетили 85 тысяч человек

Общество
18 июля, 18:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Фестиваль проходил в Парке 300-летия Петербурга 15 и 16 июля

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Около 85 тыс. человек посетили фестиваль "ВКонтакте-2017" (VK Fest - 2017) в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Фестиваль проходил под открытым небом в Парке 300-летия Петербурга в течение двух выходных дней, 15 и 16 июля, данные о количестве участников стали известны во вторник.

"VK Fest - 2017 посетили 85 тыс. человек", - сказали в пресс-службе, напомнив, что в прошлом году за два дня его посетили 70 тыс. человек.

Ранее организаторы сообщали ТАСС, что рассчитывают в этом году на рост посещаемости фестиваля до 100 тыс. человек за счет привлечения популярных артистов юмористического и эстрадного жанров.

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7 фото
© Наталия Михальченко/ТАСС

Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"

"Самая активная аудитория фестиваля - это молодые люди до 30 лет", - отметили в пресс-службе по итогам анализа итогов фестиваля.

Атмосферу фестиваля пытались выстроить в соответствии с атмосферой социальной сети "ВКонтакте". "В VK пользователь может послушать музыку, посмотреть клип, пообщаться и поиграть с друзьями, почитать новости, посмотреть фотографии, купить товары. Такую атмосферу мы перенесли и на фестиваль, поэтому главный принцип VK Fest - каждый гость сможет найти занятие по интересам", - отметили в компании.

Социальная сеть "ВКонтакте" (международное название - VK), существует с 10 октября 2006 года и первоначально создавалась как платформа общения студентов и выпускников российских вузов. В социальной сети, штаб-квартира которой находится в Петербурге, зарегистрировано более 400 млн пользователей, среднесуточная аудитория достигает 95 млн человек. В рейтинге SimilarWeb соцсеть находится на пятом месте по посещаемости среди всех сайтов мира после Google.com, Facebook.com, Youtube.com и Yahoo.com. В том же рейтинге поисковая система "Яндекс" находится на 13 месте, соцсеть "Одноклассники" - на 17-м, ресурс Mail.ru - на 20-м.

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