Суд отклонил апелляцию центра Рерихов на решение о выселении из особняка в Москве

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Московского центра Рерихов (МЦР) по делу о выселении его из здания на территории усадьбы Лопухиных в Москве, сообщается во вторник на сайте Министерства культуры РФ.
Согласно сообщению, Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда. "Таким образом, решение, обязывающее МЦР освободить здание, 18 июля 2017 года вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
В усадьбе Лопухиных будет создан музейно-просветительский комплекс, посвященный наследию Рерихов. Научно-хранительские функции этого комплекса возложены на Музей Рерихов - филиал Государственного музея Востока. Создание комплекса призвано обеспечить широкий доступ к художественному наследию и архивным фондам семьи Рерихов.
Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежащих семейству Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею искусств народа Востока усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году.
28 апреля состоялось выселение МЦР, сменилась охрана, были опечатаны помещения.