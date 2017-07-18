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Проект о реабилитационном сертификате для инвалидов планируется внести в Госдуму осенью

Общество
18 июля, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Сертификат позволит упростить процедуру получения людьми с ограниченными возможностями технических средств реабилитации, пояснил депутат Михаил Терентьев

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Законопроект о реабилитационном сертификате для людей с ограниченными возможностями здоровья может быть внесен в Госдуму осенью 2017 года. Об этом сообщил во вторник на заседании президиума Генсовета "Единой России" куратор партийного проекта "Единая страна - доступная среда", зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Такой сертификат позволит упростить процедуру получения людьми с ограниченными возможностями технических средств реабилитации. У них "появится возможность не тратить личные деньги на приобретение техсредств, а затем ждать их возмещения от государства, а рассчитываться сразу с помощью реабилитационного сертификата", пояснил Терентьев, слова которого приводятся в релизе пресс-службы партии, поступившем в ТАСС.

По словам депутата, законопроект в настоящее время разрабатывается в Министерстве труда и социальной защиты РФ, участие в этой работе примет и партпроект. "Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию", - уточнил Терентьев.

В общей сложности "Единая Россия" реализует 26 партийных проектов. Проект "Единая страна - доступная среда", реализация задач которого рассчитана на период с 2017 по 2022 год, направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В России насчитывается более 12 млн таких граждан, из них около 3,8 млн трудоспособного возраста. Партпроект, в частности, проводит мониторинг по оценке занятости людей с ограниченными возможностями здоровья для того, чтобы выяснить, сколько позиций создано в рамках квотируемых рабочих мест и есть ли неправомерные отказы соискателям данной категории населения.

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