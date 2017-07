Правозащитники США пожаловались в ООН на дискриминацию афроамериканцев и бедных

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Делегация активистов из США пожаловалась в ООН на дискриминацию афроамериканцев и малоимущего населения, в том числе подавления их избирательных прав. Обращение было передано верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, говорится в распространенном во вторник сообщении для печати.

Встреча состоялась 17 июля в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Делегацию правозащитников возглавил протестантский священник Уильям Барбер - руководитель неправительственной организации Repairers of the Breach, ставящей своей целью налаживание диалога между различными социальными группами, также являющийся сопредседателем кампании Poor People’s Campaign, которая выступает в защиту неблагополучных групп населения США.

Согласно сообщению Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ), Барбер передал аль-Хусейну "письмо, излагающее обеспокоенность притеснением избирательных прав афроамериканцев и малоимущего населения в нарушение Всеобщей декларации прав человека".

"Со своей стороны Верховный комиссар приветствовал делегацию, отметив, что давняя дискриминация афроамериканцев, маргинализация бедных и цветных групп населения в США вызывает обеспокоенность в Управлении верховного комиссара по правам человека", - подчеркнули в УВКБ. В ходе разговора с активистами Зейд Раад аль-Хусейн пообещал "подробно изучить письмо активистов" и "внимательно проследить" за проблемами, которые их тревожат. Верховный комиссар ООН подчеркнул "взаимосвязь между гражданскими и политическими правами с одной стороны, и экономическими и социальными правами с другой", а также отметил "неотъемлемую роль гражданского общества, в том числе религиозных деятелей, в защите прав всех людей".

Эксперты ООН нечасто выступают с критикой общественного строя США и ситуации в области прав человека в стране. В прошлом году действующая при Совете по правам человека ООН комиссия по проблемам лиц африканского происхождения констатировала наличие в США "структурного и институционального расизма" после серии убийств темнокожих полицейскими. В секретариате ООН, располагающемся в Нью-Йорке, как правило ограничиваются призывами расследовать подобные преступления, воздерживаясь от оценки ситуации в Соединенных Штатах.