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Студенты техникумов и колледжей смогут получать президентские гранты

Общество
18 июля, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Отмечается, что принятие документа позволит повысить престиж среднего профессионального образования

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ хочет распространить действие президентских грантов на студентов техникумов и колледжей, следует из проекта постановления правительства, опубликованного во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, разработанный министерством проект "предоставляет возможность расширения круга лиц, которым могут выплачиваться гранты, за счет лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, проявивших наиболее высокий уровень подготовки и одаренность".

Отмечается, что принятие документа позволит повысить престиж среднего профессионального образования, а также стимулировать молодежь к поступлению на обучение по соответствующим программам.

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