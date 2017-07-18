Около 18 тыс. человек посетили в первый день авиасалон МАКС-2017

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 посетили около 18 тыс. человек, первый день прошел без происшествий. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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"Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 посетили около 18 тыс. человек", - сообщили в ведомстве.

В полиции Подмосковья отметили, что серьезных происшествий на территории выставки в первый день не зафиксировано.

"Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено", - сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Для охраны порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России.

Авиасалон МАКС-2017 открылся во вторник на территории ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском и продлится до 23 июля.