В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье

ИЕРУСАЛИМ, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Торжественная церемония открытия отреставрированного Сергиевского подворья состоялась во вторник в Иерусалиме. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и башней по соседству с Русской духовной миссией и Троицким собором была возведена в центре Иерусалима в конце XIX века и использовалась для приема паломников, в том числе членов императорской семьи.

После революции она оказалась на десятилетия утрачена Россией и возвращена ей Израилем только в 2008 году. Последнее стало возможным благодаря личным усилиям главы российского государства Владимира Путина, участию в переговорном процессе МИД и Управления делами президента РФ, Императорского православного палестинского общества (ИППО), Русской православной церкви.

Церемония открытия

В церемонии открытия приняли участие российские государственные, общественные и церковные деятели, а также зарубежные гости. От российской стороны выступили председатель ИППО Сергей Степашин и директор общества в Израиле Игорь Ашурбейли, со стороны Израиля - министр по делам Иерусалима и национального наследия Зеэв Элькин. Руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской Патриархии епископ Богородский Антоний по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла провел освящение народной трапезной и других помещений Сергиевского подворья.

"Это удивительно красивое место, историческое место, куда еще в далеком XIX веке приезжали паломники из России на Святую землю, где они могли отдохнуть, привести себя в порядок и пойти по святым местам, - сказал Степашин. Он подчеркнул, что Путин "принимал самое непосредственное участие в решение вопроса о возвращении Сергиевского подворья".

"Нас поддержало здесь и правительство Израиля, три премьер-министра принимали участие в этой процедуре: это и покойный [Ариэль] Шарон, и [Эхуд] Ольмерт, несмотря на все его сегодняшние проблемы, и, конечно, [действующий премьер Биньямин] Нетаньяху, который поставил решающую точку", - отметил Степашин. Председатель ИППО рассказал, что "подворье уже живет, здесь уже отдыхают первые паломники". "Здесь будет музей, прекрасная библиотека, архив, который сохранился еще с XIX века, - продолжил Степашин. - Здесь будет воскресная школа, интересную выставку предлагает сделать Русская духовная миссия, естественно, паломнический центр - место, где можно будет просто вечером прийти, отдохнуть вот в этом удивительном оазисе в центре Иерусалима".

"Очень приятно, что это происходит в этот год, потому что он (2017 год - прим. ТАСС) для общества (ИППО - прим. ТАСС), которое я возглавляю, и для Русской православной церкви, да и для страны моей очень знаменателен, - продолжил Степашин. - Это - годовщина, 160 лет со дня рождения великого князя Сергея Александровича, который устроил это подворье, это юбилей Русской духовной миссии, 170 лет. И 135 лет ИППО".

Элькин в своем выступлении отметил, что возвращение Сергиевского подворья России - это "дополнительный знак тех особых, доверительных отношений, которые есть сегодня между Россией и Израилем, которые есть между руководством наших стран". "Действительно, этот вопрос решался на самом высоком уровне", - добавил он.

"Я очень рад быть здесь от имени правительства Государства Израиль, мне доводилось поначалу как депутату Кнессета, затем в разных рангах, в том числе как заместителю министра иностранных дел [Израиля] сопровождать процесс передачи подворья", - сказал Элькин. Он отметил, что как министру по делам Иерусалима ему "сложно не расчувствоваться в этот момент". "Все, кто знает историю этого города, знают, какой важный элемент в процессе выхода города за рамки стен Старого города играло Русское подворье", - пояснил он. "В этом смысле история Иерусалима, история России, история еврейского народа тесно переплетены", - отметил Элькин.

Создание подворья

Сергиевское подворье (до 1899 года - Новое) было построено в период с 1886 по 1889 год для нужд русских паломников на средства ИППО при поддержке членов царской семьи и лично великого князя Сергея Александровича Романова - супруга княгини Елизаветы Федоровны. В 1882 году российским императором Александром III было учреждено Православное палестинское общество (ППО, с 1889 года - ИППО), целями которого было содействие паломничества православных на Святую землю и востоковедческие исследования. Потребность в строительстве подворья была вызвана растущим числом русских, желающих поклониться палестинским святыням, а также необходимостью улучшения бытовых условий паломников.

В 1886 году уполномоченный ППО в Иерусалиме Дмитрий Смышляев приобрел у частного лица участок земли размером 4 тысячи 252 кв. метра. Для проектирования здания он пригласил иерусалимского архитектора Георгия Франгиа. 29 апреля 1889 года над угловой башней подворья был поднят флаг ИППО, а осенью того же года здание приняло первых паломников.

Также подворье было официальным местом расположения администрации ИППО вплоть до начала Первой мировой войны. К 1914 году среднее число останавливающихся на подворье паломников достигало 10 тысяч человек в год. После Октябрьской революции 1917 года ИППО было переименовано в Российское палестинское общество при Академии наук СССР (РПО). Его деятельность была сосредоточена на научном изучении Палестины и Ближнего Востока.

Начиная с 1948 года после образования Государства Израиль СССР не оставлял попытки добиться признания подворья и другого недвижимого имущества ИППО собственностью СССР как правопреемника Российской империи. Некоторые постройки были признаны таковыми и вошли в так называемую апельсиновую сделку, заключенную 7 октября 1964 года. В соответствии с условиями этого соглашения Израиль выкупил у СССР 22 объекта недвижимости общей площадью около 167 тысяч кв. метров, приобретенных и построенных в Палестине ИППО, Русской духовной миссией и Российской империей до революции 1917 года.

По сделке Израиль расплатился текстилем и двумя баржами апельсинов на общую сумму $4,5 млн. Однако Сергиевское подворье в список проданного имущества не вошло. С марта 1951 года по июнь 1967 года восточное крыло подворья занимали представители РПО. В 1952 году израильский суд передал подворье государственному опекуну.

В 1967 году в результате Шестидневной войны Израиль нанес крупное поражение Египту и Сирии, пользовавшихся поддержкой СССР. Вслед за этим Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем, сотрудники РПО покинули подворье. С тех пор вплоть до 2008 года здание занимали арендаторы, среди которых было, в частности, Министерство сельского хозяйства Израиля.

Возвращение подворья России

В апреле 2005 года в ходе визита в Израиль Путин посетил Сергиевское подворье, после чего направил два послания президенту Израиля с просьбой о его передаче России. Через три года президент РФ подписал распоряжение о проведении ремонтных и консервационных работ на объектах Сергиевского подворья, а также об организации инвентаризации и экспертизы находящихся там художественных и исторических ценностей в целях их последующей реставрации.

5 октября 2008 года израильское правительство постановило передать Сергиевское подворье России, а 28 декабря 2008 года был подписан окончательный документ, подтверждающий это. 31 декабря того же года МИД Израиля направил посольству России оригинал соответствующей выписки из книги земельного кадастра. 5 января 2009 года в Иерусалиме состоялась церемония передачи РФ ключей и документации по Сергиевскому подворью.

В декабре 2009 года по распоряжению российского правительства Сергиевское подворье было переведено на баланс Управления делами президента РФ.

В 2011 году Россия выделила $10 млн на полномасштабную реставрацию и реконструкцию подворья. Работы были произведены под руководством израильского архитектора Ури Падана. Как сообщил в декабре 2016 года управляющий делами президента РФ Александр Колпаков, все работы по восстановлению исторических построек и воссозданию облика интерьеров XIX века на подворье завершены.