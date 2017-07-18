В США неизвестные выпустили из клеток 35 тыс. норок, не способных жить на воле

ТАСС, 18 июля. Неизвестные выпустили 35 тыс. норок из клеток на ферме в американском городе Иден-Валли (штат Миннесота). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местных властей. Предположительно зверьков выпустили на свободу защитники животных.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Вандалы разрушили часть ограждения фермы, дав животным возможность выбраться на свободу. Полиция считает, что речь не идет о краже, потому что незаметно увезти такое большое число норок невозможно. Поэтому подозрения падают на активистов движения в защиту прав животных, выступающих против разведения и забоя зверей ради получения меха.

Однако своими действиями активисты, скорее всего, обрекли своих "подзащитных" на верную смерть. "Если бы они действительно заботились о животных, то они не выпустили бы тысячи норок умирать на жаре", - прокомментировал происшедшее шериф округа Дон Гундмундсон.

По его словам, сотни животных уже были найдены погибшими в окрестностях фермы. Норки, никогда до этого не жившие на воле, не обладают навыками, необходимыми для выживания в дикой природе.

Расследование инцидента затруднено отсутствием видео с камер наблюдения. Содействие полиции оказывает ФБР. За информацию о виновниках происшествия назначено вознаграждение.