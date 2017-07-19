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Путин обсудит с правительством доступность медпомощи и лекарств в регионах

Общество
19 июля, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Помимо вопросов здравоохранения, на совещании президента с кабмином будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем, отметили в пресс-службе Кремля

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет применение информационных технологий для повышения доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов", - говорится в сообщении. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тема доступности лекарств в регионах РФ "достаточно активно поднималась гражданами в ходе "Прямой линии".

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Во время общения президента с гражданами в телеэфире 15 июня эту проблему озвучивала, в частности, жительница Орловской области Клавдия Ставцева, пожаловавшаяся, что она только через суд может получить дорогостоящие лекарства для гемодиализа (лечения почечной недостаточности). Президент тогда пообещал разобраться с конкретными случаями непредоставления жизненно необходимых лекарств.

В пресс-службе Кремля сообщили, что помимо вопросов здравоохранения, на совещании президента с кабмином будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем. По словам Пескова, у Путина на среду запланировано и много других встреч.

Глава государства регулярно проводит совещания с кабмином, во время которых получает доклады от министров по различным актуальным вопросам. По итогам таких мероприятий президент дает ряд поручений. Предыдущее совещание Путина с членами правительства состоялось 22 июня. На нем обсуждалась, в частности, проблема перечисления средств пострадавшим в результате ЧС (эта тема ранее поднималась в ходе "Прямой линии"), защита прав участников долевого строительства и ряд других вопросов.

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