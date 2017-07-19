Путин обсудит с правительством доступность медпомощи и лекарств в регионах

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.
"Основной темой встречи станет применение информационных технологий для повышения доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов", - говорится в сообщении. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тема доступности лекарств в регионах РФ "достаточно активно поднималась гражданами в ходе "Прямой линии".
Во время общения президента с гражданами в телеэфире 15 июня эту проблему озвучивала, в частности, жительница Орловской области Клавдия Ставцева, пожаловавшаяся, что она только через суд может получить дорогостоящие лекарства для гемодиализа (лечения почечной недостаточности). Президент тогда пообещал разобраться с конкретными случаями непредоставления жизненно необходимых лекарств.
В пресс-службе Кремля сообщили, что помимо вопросов здравоохранения, на совещании президента с кабмином будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем. По словам Пескова, у Путина на среду запланировано и много других встреч.
Глава государства регулярно проводит совещания с кабмином, во время которых получает доклады от министров по различным актуальным вопросам. По итогам таких мероприятий президент дает ряд поручений. Предыдущее совещание Путина с членами правительства состоялось 22 июня. На нем обсуждалась, в частности, проблема перечисления средств пострадавшим в результате ЧС (эта тема ранее поднималась в ходе "Прямой линии"), защита прав участников долевого строительства и ряд других вопросов.