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Медведев обсудит расходы бюджета на соцсферу и образование

Общество
19 июля, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

В центре внимания будут ассигнования на здравоохранение, образование, культуру и социальное обеспечение, сообщила пресс-служба кабинета министров

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в среду очередное совещание о расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, на этот раз в центре внимания будут ассигнования на здравоохранение, образование, культуру и социальное обеспечение, включая расходы на индексацию социальных выплат.

В совещании примут участие вице-премьер Ольга Голодец, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, министр экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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Медведев в последние дни проводит серию совещаний, касающихся бюджетных расходов в 2018-2020 годах. Так, в понедельник рассматривались расходы на агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, а также промышленность, транспорт, связь, энергетику, науку и природные ресурсы. Ранее обсуждались обеспечение сбалансированности бюджетов регионов России, финансирование физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.

Как подчеркивал премьер, бюджет в предстоящие годы останется достаточно сложным, а значит нужно принимать выверенные решения и распределять деньги, исходя из реальных возможностей. По его мнению, работа над проектом нового федерального бюджета должна быть нацелена, в том числе, на поддержку начавшегося роста промышленности и других секторов экономики РФ.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 должен быть внесен правительством РФ в Госдуму до 1 октября.

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