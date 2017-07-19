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Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные письма и фотографии

Общество
19 июля, 2:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июля. /ТАСС

Лоты выставила на продажу бывшая подруга и консультант певицы Дарлин Лутц. Мадонна утверждает, что она обманула ее и забрала вещи без спроса

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Мадонна

Мадонна

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американская певица Мадонна потребовала через суд снять с аукциона в Нью-Йорке ее личные письма, а также принадлежавшие ей фотографии, нижнее белье и иные предметы. Об этом сообщила во вторник газета NY Daily News.

Мадонна направила иск в суд в нью-йоркском районе Манхэттен с просьбой отменить торги аукционного дома Gotta Have It, начало которых запланировано на среду. Как подчеркнула певица, она была уверена, что указанные предметы хранятся у нее.

На аукционе, помимо прочего, выставлено адресованное Мадонне письмо рэпера Тупака Шакура, в котором тот рассказал о причинах решения расстаться с ней. Послание датировано январем 1995 года, его стартовая цена составляет $100 тыс. Письмо было написано в исправительном учреждении, где Шакур отбывал наказание за сексуальное насилие. В 2015 году Мадонна вызвала фурор, признав, что встречалась с рэпером некоторое время до его убийства в 1996 году.

В общей сложности певица добивается снятия с торгов 20 предметов. Среди них ее нижнее белье, расческа, чековая книжка, а также еще одно письмо, в котором Мадонна дала нелицеприятные характеристики актрисе Шэрон Стоун и певице Уитни Хьюстон. Лоты выставила на продажу бывшая подруга и консультант Мадонны Дарлин Лутц. Мадонна утверждает, что Лутц обманула ее и забрала вещи без спроса.

Певица уточнила, что узнала о планируемых торгах из СМИ. "Кажется очевидным, что Лутц злоупотребила моим доверием, совершив вопиющую попытку заполучить мою собственность без моего ведома и согласия, - говорится в заявлении Мадонны, направленном в суд. - Теперь она пытается извлечь прибыль, распродав с аукциона мои личные вещи и раскрыв общественности информацию о моих личных контактах, она совершенно пренебрегает моими правами, в особенности правом на неприкосновенность личной жизни".

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