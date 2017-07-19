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Самолет МЧС России доставил из Йемена более 60 граждан РФ и стран СНГ

Общество
19 июля, 3:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Ранее этот же борт доставил в Сану более 20 тонн грузов гуманитарной помощи для населения страны

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил из Йемена в Москве свыше 60 граждан России и стран СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Самолет Ил-76 МЧС России рейсом из Саны совершил посадку в аэропорту Домодедово. Этим бортом в Россию прибыли 62 россиянина и граждан стран СНГ. Во время полета их сопровождали медики отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России", - сказал собеседник агентства.

18 июля этот же борт доставил в Сану более 20 тонн грузов гуманитарной помощи для населения Йемена. Среди грузов - продукты питания и многоместные палатки. На обратном пути он забрал граждан России и стран СНГ.

В МЧС напомнили, что аналогичная гуманитарная операция была проведена в 2015 году. Тогда самолетом Ил-76 в Йеменскую Республику был доставлен груз гуманитарной помощи весом около 23 тонн.

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