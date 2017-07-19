Самолет МЧС России доставил из Йемена более 60 граждан РФ и стран СНГ

Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республикиМеждународная панорама 19 июля, 4:09
"Известия": Минпромторг разработает регламент техосмотра для электромобилейЭкономика и бизнес 19 июля, 4:03
Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные письма и фотографииОбщество 19 июля, 2:39
Конте подписал новый двухлетний контракт с английским футбольным клубом "Челси"Спорт 19 июля, 2:29
Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и СШАМеждународная панорама 19 июля, 2:11
Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в ХимкахСпорт 19 июля, 1:11
МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"Политика 19 июля, 1:10
Белый дом: Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20Международная панорама 19 июля, 1:04
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 19 июля, 0:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил из Йемена в Москве свыше 60 граждан России и стран СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"Самолет Ил-76 МЧС России рейсом из Саны совершил посадку в аэропорту Домодедово. Этим бортом в Россию прибыли 62 россиянина и граждан стран СНГ. Во время полета их сопровождали медики отряда "Центроспас" и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России", - сказал собеседник агентства.
18 июля этот же борт доставил в Сану более 20 тонн грузов гуманитарной помощи для населения Йемена. Среди грузов - продукты питания и многоместные палатки. На обратном пути он забрал граждан России и стран СНГ.
В МЧС напомнили, что аналогичная гуманитарная операция была проведена в 2015 году. Тогда самолетом Ил-76 в Йеменскую Республику был доставлен груз гуманитарной помощи весом около 23 тонн.