Кадыров заявил, что слухи о притеснениях геев в Чечне правозащитники раздувают ради денег

Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 в августе после отклонения апелляции ЧерновойСпорт 19 июля, 8:32
Переговоры о Brexit: в британском правительстве нет единстваМеждународная панорама 19 июля, 8:03
Кадыров заявил, что слухи о притеснениях геев в Чечне правозащитники раздувают ради денегОбщество 19 июля, 7:25
В Московском регионе ожидаются местами небольшой дождь и до 24 градусов теплаМосква 19 июля, 6:00
Улан-Удэнский авиационный завод представил на МАКС-2017 пять вертолетовАрмия и ОПК 19 июля, 5:57
U2 попросила суд в США отклонить иск по обвинению в плагиатеКультура 19 июля, 4:31
Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республикиМеждународная панорама 19 июля, 4:09
"Известия": Минпромторг разработает регламент техосмотра для электромобилейЭкономика и бизнес 19 июля, 4:03
Самолет МЧС России доставил из Йемена более 60 граждан РФ и стран СНГОбщество 19 июля, 3:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что не соответствующую действительности информацию о преследованиях гомосексуалистов в республике распространяют правозащитные организации, рассчитывающие на этом заработать. Об этом он заявил в интервью журналистам американского телеканала HBO, которое было показано в эфире во вторник.
"Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки, - указал Кадыров. - И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги".
Глава Чечни выразил негодование в связи с распространением информации о преследованиях гомосексуалистов. "Это придумали они, шайтаны, они продажные, они нелюди, и будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают, - указал он. - Они перед Всевышним все равно ответят за это".
Обращаясь к журналисту, Кадыров указал: "Ну вы у нас, по-моему, второй раз. Вы сами должны увидеть, что здесь абсолютно демократическая республика, свобода слова, люди живут счастливо. Абсолютно все, что про нас говорят - это ерунда".
Как утверждает журналист HBO, Кадыров в разговоре с ним допустил то, что гомосексуалистов в Чечне могут наказать их родственники. "Если даже [родственники] накажут по закону, мы согласны на это", - отметил глава республики.
Ранее СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации.