Кадыров заявил, что слухи о притеснениях геев в Чечне правозащитники раздувают ради денег

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что не соответствующую действительности информацию о преследованиях гомосексуалистов в республике распространяют правозащитные организации, рассчитывающие на этом заработать. Об этом он заявил в интервью журналистам американского телеканала HBO, которое было показано в эфире во вторник.

"Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки, - указал Кадыров. - И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги".

Глава Чечни выразил негодование в связи с распространением информации о преследованиях гомосексуалистов. "Это придумали они, шайтаны, они продажные, они нелюди, и будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают, - указал он. - Они перед Всевышним все равно ответят за это".

Обращаясь к журналисту, Кадыров указал: "Ну вы у нас, по-моему, второй раз. Вы сами должны увидеть, что здесь абсолютно демократическая республика, свобода слова, люди живут счастливо. Абсолютно все, что про нас говорят - это ерунда".

Как утверждает журналист HBO, Кадыров в разговоре с ним допустил то, что гомосексуалистов в Чечне могут наказать их родственники. "Если даже [родственники] накажут по закону, мы согласны на это", - отметил глава республики.

Ранее СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации.