Суд в США отменил продажу с аукциона личных писем и фотографий Мадонны

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Суд в нью-йоркском районе Манхэттен по требованию американской певицы Мадонны отменил аукцион, на котором планировалось выставить ее личные письма, а также принадлежавшие ей фотографии, нижнее белье и иные предметы. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Мадонна ранее по ускоренной процедуре подала судебный иск с просьбой отменить торги аукционного дома Gotta Have It, начало которых в Нью-Йорке было запланировано на среду. Как подчеркнула певица, она была уверена, что указанные предметы хранятся у нее.

В числе лотов, о которых шла речь в иске, адресованное Мадонне письмо рэпера Тупака Шакура, в котором тот рассказал о причинах своего решения расстаться с ней. Послание датировано январем 1995 года, его стартовая цена составляла $100 тыс. Письмо было написано в исправительном учреждении, где Шакур отбывал наказание за сексуальное насилие. В 2015 году Мадонна вызвала фурор, признав, что встречалась с рэпером некоторое время до его убийства в 1996 году.

Представители Gotta Have It выразили несогласие с решением суда. Они назвали претензии Мадонны необоснованными. В общей сложности аукционный дом рассчитывал распродать более 120 предметов, связанных с певицей.

Поп-звезда добивалась снятия с торгов примерно 20 лотов. Среди них ее нижнее белье, расческа, чековая книжка, фотографии, а также еще одно письмо, в котором Мадонна дала нелицеприятные характеристики актрисе Шэрон Стоун и певице Уитни Хьюстон. Лоты выставила на продажу бывшая подруга и консультант Мадонны Дарлин Лутц. Мадонна утверждает, что Лутц обманула ее и забрала вещи без спроса.

Певица уточнила в иске, что узнала о планируемых торгах из СМИ.