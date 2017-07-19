Депутат предлагает чиновникам пожить на среднюю зарплату вместо введения курортного сбора

Госдума приняла закон о курортном сбореЭкономика и бизнес 19 июля, 11:38
Группа НМТП в I полугодии сократила грузооборот на 0,4% - до 74 млн тоннТранспорт 19 июля, 11:31
Первые природные пожары возникли на Ямале в 2017 году из-за жаркой погодыНовости Урала 19 июля, 11:30
Совфед ратифицировал конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчахСпорт 19 июля, 11:23
Болельщики смогут бронировать бесплатные билеты на поезда ЧМ-2018 с декабряСпорт 19 июля, 11:22
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 июля, 11:22
Более 5 млн человек воспользовались перелетами между городами Кубка конфедерацийСпорт 19 июля, 11:17
Дума приняла закон о присяге при приеме в гражданство РФ и его отзыве у террористовПолитика 19 июля, 11:06
Журналисты смогут бесплатно перемещаться на поездах между городами во время ЧМ-2018Спорт 19 июля, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") предлагает вместо принятия инициативы по введению курортного сбора в четырех регионах РФ провести эксперимент, в соответствии с которым члены правительства будут жить определенный период времени на среднюю по России заработную плату.
"Правительство постоянно экспериментирует. Народ очень часто ко мне обращается и [просит] предложить: прежде чем придумывать новые сборы, провести эксперимент - пусть они [члены правительства] поживут на среднюю зарплату, даже не на минимальную, зарплату или пенсию по стране", - заявил он в среду журналистам.
"Сейчас период отпусков. Пусть, находясь в отпуске, когда не надо ходить на работу и тратить энергию, попробуют жить на среднюю зарплату", - предложил он.
Госдума рассмотрит в среду в третьем чтении законопроект о введении курортного сбора. Проект закона предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.