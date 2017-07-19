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Депутат предлагает чиновникам пожить на среднюю зарплату вместо введения курортного сбора

Общество
19 июля, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Нилов предлагает членам правительства провести такой эксперимент в период отпусков

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") предлагает вместо принятия инициативы по введению курортного сбора в четырех регионах РФ провести эксперимент, в соответствии с которым члены правительства будут жить определенный период времени на среднюю по России заработную плату.

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"Правительство постоянно экспериментирует. Народ очень часто ко мне обращается и [просит] предложить: прежде чем придумывать новые сборы, провести эксперимент - пусть они [члены правительства] поживут на среднюю зарплату, даже не на минимальную, зарплату или пенсию по стране", - заявил он в среду журналистам.

"Сейчас период отпусков. Пусть, находясь в отпуске, когда не надо ходить на работу и тратить энергию, попробуют жить на среднюю зарплату", - предложил он.

Госдума рассмотрит в среду в третьем чтении законопроект о введении курортного сбора. Проект закона предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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