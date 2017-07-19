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Число паломников к мощам Николая Чудотворца превысило 2 миллиона человек

Общество
19 июля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Сообщается, что храм Христа Спасителя посетило 1 852 200 верующих, а за шесть дней пребывания мощей в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга, святыне поклонились почти 150 тысяч паломников

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Два миллиона верующих приложилось к ковчегу с мощами Николая Чудотворца за 59 дней их пребывания в России, сообщает в среду штаб по организации паломничества.

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Как следует из статистики, опубликованной на сайте штаба, с 21 мая по 18 июля святыне поклонилось 2 001 000 человек. При этом храм Христа Спасителя в Москве посетило 1 852 200 верующих, а за шесть дней пребывания ковчега с мощами в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга - почти 150 тысяч паломников.

"В настоящий момент начало очереди на поклонение мощам святителя Николая Чудотворца находится на углу улицы профессора Ивашенцева и Тележной улицы (в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС), ближайшая станция метро - "Площадь Александра Невского-2". Время ожидания в очереди 4,5-5 часов", - сообщили в штабе.

Ковчег с частью мощей Николая Чудотворца будет находиться в Санкт-Петербурге до 28 июля, после торжественной церемонии проводов он будет возвращен в итальянский город Бари, где святыня находится постоянно.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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