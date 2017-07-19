Более половины россиян отметили влияние непогоды на свою жизнь

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более половины россиян (58%) заметили аномалии погоды этим летом, 63% из них отметили негативное влияние непогоды на свою жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Аномалии погоды этим летом заметили более половины россиян (58%), причем, как в мегаполисах, так и в сельской местности - эта доля превышает 50%, равно как и в большинстве федеральных округов (исключения - Северо-Кавказский и Сибирский ФО)", - говорится в материалах опроса.

Согласно данным ВЦИОМ, 63% россиян, отмечающих аномальные погодные явления, ощутили их влияние на себе. В первую очередь опрошенные сетуют на плохое самочувствие и настроение, но ряд ответов связан с жалобами экономического характера: потеря урожая, прибыли и т. д.

Помимо глобального потепления респонденты связывают причины аномалий также с внешними факторами: неправильным использованием ресурсов, загрязнением окружающей среды, выбросами в атмосферу, применением климатического оружия.

Опрос ВЦИОМ проведен 16-18 июля 2017 года Объем выборки 1200 человек, статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.