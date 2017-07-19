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На Троекуровском кладбище Москвы открыли памятник Геннадию Селезневу

Общество
19 июля, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

На церемонии открытия мемориала присутствовали вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Памятник в память о бывшем спикере Госдумы Геннадии Селезневе открыт на Троекуровском кладбище Москвы в среду, через два года после ухода политика из жизни.

Как заявил на церемонии открытия мемориала вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Геннадий Селезнев заложил основы российского парламентаризма. Толстой отметил способность Селезнева "отстаивать свою позицию, быть принципиальным даже по тем вопросам, когда общий язык не был найден". "Геннадий Николаевич всегда умел тактично выйти [из спорной ситуации], не теряя лица и с ощущением собственного достоинства. Эта его способность как политика оказала влияние на сегодняшнюю Госдуму, в том числе и на депутатов той фракции, которой он принадлежал", - отметил вице-спикер.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, отметил слишком ранний уход политика из жизни. "Для всех уход из жизни Геннадия Селезнева стал неожиданностью, он ушел очень рано", - заявил Зюганов. По мнению коммуниста, Селезнев "оставил огромный след и в комсомольской работе". "Он был талантливым государственным деятелем, в самое суровое для страны время его спокойствие, взвешенность и мудрость позволяли найти решения, которые помогли страну провести через большие проблемы мирно", - вспомнил лидер КПРФ.

Экс-спикер Госдумы Геннадий Селезнев скончался 19 июля 2015 года на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. С декабря 1993 года по декабрь 2007 года он был депутатом Госдумы первого, второго, третьего и четвертого созывов. В 1993-2002 гг. являлся членом фракции КПРФ, с 2002 года - независимый депутат. В 1995-1996 гг. были заместителем председателя Госдумы, в 1996-2003 гг. председателем палаты.

Госдума почтила в среду память политика минутой молчания.

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