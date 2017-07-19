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Эксперт: учащение погодных аномалий связано с изменением климата

Общество
19 июля, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Глава Росгидромета Александр Фролов отметил, что сам факт появления циклона хорошо прогнозируется, но процессы внутри него не всегда известны заранее

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Частые и сильные шторма в Центральном регионе связаны с изменением климата. Об этом ТАСС рассказал глава Росгидромета Александр Фролов.

Интервью

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Фролов

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"Циклоны имеют фронтальную систему, им присуща определенная сходимость ветров. На границах фронтов развивается конвективная облачность, грозы, шквалы. В последнее время такие грозные явления, как шквалы и даже смерчи, становятся все более вероятными, в том числе и из-за изменения климата", - пояснил Фролов.

Также эксперт рассказал, что сам факт появления циклона хорошо прогнозируется, однако процессы внутри него не всегда известны заранее.

"Жизненный цикл циклона - пять-семь суток, на этот срок мы можем очень хорошо прогнозировать погоду. Но в эти циклоны инкапсулировано множество разных процессов", - сказал собеседник агентства.

Московский регион 29 мая серьезно пострадал от шторма с дождем и порывистым ветром. Тогда погибло 15 человек, были повалены деревья и рекламные щиты. Порывы ветра местами достигали 25 м/с.

В июне и июле также фиксировались аномальные погодные условия, сильные грозы, град и сильный ветер.

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