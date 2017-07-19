Глава Росгидромета: метеорологи к 2020 году смогут точнее предсказывать "ледяные дожди"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Число радиолокаторов, определяющих состав облаков, увеличится в РФ с 40 до 100 к 2020 году, что позволит лучше предсказывать так называемые "ледяные дожди". Об этом ТАСС рассказал глава Росгидромета Александр Фролов.

Как пояснил Фролов, в воздухе "ледяной дождь" представляет из себя жидкие переохлажденные капли, которые при падении на землю сразу замерзают. Зимой и поздней осенью от этого явления страдают, в первую очередь, города. Ледяная корка покрывает автомобили и самолеты. Деревья так часто не выдерживают давления ледяного кокона и погибают.

"За последние годы установлено более 40 доплеровских радиолокаторов, в планах увеличить к 2020 году их количество до сотни. Это очень сложные установки, делающие обзор в радиусе до 200 км, а в высоту - до 20 км, с дискретностью примерно в 2 километра. Они видят размер и состав облачного покрова, позволяют определить наличие водяного пара, воды и/или кристаллов льда. Это важно для прогноза опасного явления, называемого журналистами "ледяным дождем", - пояснил собеседник агентства.

Радиолокаторы по заказу Росгидромета изготовил "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"Эти радары не военные, это принципиально другая разработка. Всего несколько стран производят такие высокотехнологичные средства наблюдений за погодой, и концерн начал их даже экспортировать", - рассказал Фролов.