В Крыму началась экспедиция по поиску погибших в годы ВОВ кораблей

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Экспедиция по поиску затонувших в Черном море во времена Великой Отечественной войны кораблей и подлодок стартовала в Крыму. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
По его словам, в среду гидрографическое судно ГС-86 с членами экспедиции на борту вышло из порта Севастополя в Черное море для поиска затонувших подводных лодок и кораблей в годы Великой Отечественной войны. "В ближайшую неделю экспедиция будет проводить поисковые работы в районе Балаклавы, на переходе Феодосия-Туапсе и мысов Херсонес, Меганом, Такиль, а также в Керченском проливе у Таманского полуострова", - пояснил замминистра.
Он рассказал, что в ходе первого этапа поисковики будут искать тральщик Т-413 и сторожевой катер №092, транспорт "Чапаев", эскадренный миноносец "Смышленый" проекта 7У, обломки "Плавдока", бронекатер № 73, штурмовики Ил-2. "29 июля экспедиция вернется в Севастополь, а с 31 июля по 12 августа пройдет второй этап поисковых работ - в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи, где поисковики будут искать останки погибших защитников Керчи", - отметил замглавы Минобороны.
В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек и будут задействованы суда вспомогательного флота. В ней также будут задействованы представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Минобороны и управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В сухопутной части примет участие личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.