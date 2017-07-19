Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму началась экспедиция по поиску погибших в годы ВОВ кораблей

Общество
19 июля, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

В ходе первого этапа члены экспедиции будут искать тральщик Т-413 и сторожевой катер №092, транспорт "Чапаев", эскадренный миноносец "Смышленый", обломки "Плавдока", бронекатер № 73 и штурмовики Ил-2

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Экспедиция по поиску затонувших в Черном море во времена Великой Отечественной войны кораблей и подлодок стартовала в Крыму. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, в среду гидрографическое судно ГС-86 с членами экспедиции на борту вышло из порта Севастополя в Черное море для поиска затонувших подводных лодок и кораблей в годы Великой Отечественной войны. "В ближайшую неделю экспедиция будет проводить поисковые работы в районе Балаклавы, на переходе Феодосия-Туапсе и мысов Херсонес, Меганом, Такиль, а также в Керченском проливе у Таманского полуострова", - пояснил замминистра.

Он рассказал, что в ходе первого этапа поисковики будут искать тральщик Т-413 и сторожевой катер №092, транспорт "Чапаев", эскадренный миноносец "Смышленый" проекта 7У, обломки "Плавдока", бронекатер № 73, штурмовики Ил-2. "29 июля экспедиция вернется в Севастополь, а с 31 июля по 12 августа пройдет второй этап поисковых работ - в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи, где поисковики будут искать останки погибших защитников Керчи", - отметил замглавы Минобороны.

В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек и будут задействованы суда вспомогательного флота. В ней также будут задействованы представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Минобороны и управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В сухопутной части примет участие личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

Смотрите также

Минобороны и поисковики снарядят экспедицию к затонувшим у берегов Крыма кораблям

Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной

В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
2
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
3
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
4
Госдума приняла закон о курортном сборе
5
Матвиенко призвала судить нового посла США в РФ по поступкам
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы
Темы дня
Реклама