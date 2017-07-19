Совфед одобрил закон, запрещающий уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований.
В 2014 году в РФ был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму не соответствующей Основному закону страны.
"Было справедливо обращено внимание, что указанные нормы ставят уклонистов даже в более худшее положение, чем лиц, преступивших закон. Последние могут поступать на государственную или муниципальную службу после отбытия наказания и снятия судимости. Считаю решение об установлении 10-летнего запретительного срока сбалансированным", - сказал журналистам один из авторов закона, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, закон, с одной стороны, должен побудить молодого человека задуматься о репутационных потерях, которые он может понести, "откосив" от армии, а с другой, - оставляет уклонистам хоть небольшой, но шанс.
"Конечно, 10 лет - срок немалый, но это не вся жизнь. Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. В свою очередь эти органы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников. В законе жестко прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения", - отметил Клинцевич.