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Совфед одобрил закон, запрещающий уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе

Общество
19 июля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

По словам сенатора Франца Клинцевича, закон должен побудить молодых людей задуматься о репутационных потерях при уклонении от армии, но оставить уклонистам шанс

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований.

В 2014 году в РФ был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму не соответствующей Основному закону страны.

"Было справедливо обращено внимание, что указанные нормы ставят уклонистов даже в более худшее положение, чем лиц, преступивших закон. Последние могут поступать на государственную или муниципальную службу после отбытия наказания и снятия судимости. Считаю решение об установлении 10-летнего запретительного срока сбалансированным", - сказал журналистам один из авторов закона, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, закон, с одной стороны, должен побудить молодого человека задуматься о репутационных потерях, которые он может понести, "откосив" от армии, а с другой, - оставляет уклонистам хоть небольшой, но шанс.

"Конечно, 10 лет - срок немалый, но это не вся жизнь. Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. В свою очередь эти органы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников. В законе жестко прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения", - отметил Клинцевич.

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