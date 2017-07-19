В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московская компания работает над созданием летающего мотоцикла и аэротакси, которые в будущем могут курсировать в столице наряду с обычными транспортными средствами. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
"Мы на нашем стенде (правительства Москвы) представляем ряд новых технологий и стартапов, один из них - грузовой дрон. Молодая компания, которая является резидентом "Сколково", разработала и уже проэкспериментировала такой дрон. Мы надеемся, что он пойдет не только как опытная серия, а будет уже и серийное производство", - сказал он в кулуарах Международного авиационно-космического салона (МАКС), который проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.
По словам Фурсина, дрон можно использовать для перевозки людей - как пилотируемым, так и беспилотным способом. "Производство и сборка вся в Москве. Более того, на сегодняшний день компания имеет несколько патентов, в том числе по созданию аэротакси. В отличие от зарубежных аналогов, он может как подниматься, так и садиться на парковку для автомобилей", - добавил Фурсин.
Говоря о возможных сроках появления таких летательных машин в столице, Фурсин отметил, что раньше никто не представлял перемещение на простых автомобилях. "Поэтому это взгляд в будущее", - заключил он.