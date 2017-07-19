Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курорты Кубани, Крыма и Байкала возглавили рейтинг популярности у иностранцев

Общество
19 июля, 13:32 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, июля. /ТАСС

Возглавил список курортов России Сочи, сюда иностранцы приезжают в основном из Европы и стран СНГ

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Иностранные туристы, выбирающие для поездок в Россию курортные города, отдали предпочтение Кубани, Крыму и Байкалу. Об этом со ссылкой на анализ данных систем онлайн-бронирования отелей сообщило в среду аналитическое агентство "ТурСтат".

"В первую десятку самых популярных российских курортов у иностранцев входят по три черноморских курорта Краснодарского края и Крыма, два курорта на озере Байкал в Иркутской области, один курорт минеральных вод в Ставропольском крае и балтийский курорт в Калининградской области", - отмечается в сообщении.

Смотрите также

Расширение горных курортов в Сочи: как найти баланс интересов бизнеса и экологии

Возглавил список курортов России Сочи (Краснодарский край), ему уступили Ялта, Анапа и Геленджик (Крым). В рейтинг по популярности также попали Хужир (Ольхон, Иркутская область), Листвянка (Иркутская область), Севастополь (Крым), Алушта (Крым), Пятигорск (Ставропоольский край) и Светлогорск (Калининградская область).

По данным аналитиков в сфере турбизнеса, в Сочи иностранные туристы отдыхают в среднем 10 дней и тратят на проживание 4,2 тыс. рублей в сутки. В Ялте за десятидневный отдых платят по 4,3 тыс. руб. в день, в Анапе 12 дней обходится иностранцам по 3,5 тыс. руб., а на Байкале туристы из-за рубежа отдыхают в среднем 6 дней, номер в гостинице бронируют по 3,3 тыс. рублей.

Согласно статистическим данным, в Сочи и на другие курорты Краснодарского края самостоятельно приезжают в основном иностранные туристы из Европы и стран СНГ, в Крым - из Украины, а в Иркутскую область на озеро Байкал - из Китая. Краснодарский край и Крым посещают по 900 тыс. иностранных туристов в год, Иркутскую область посетило 39 тыс. иностранных туристов за первое полугодие 2017 года, включая 23,5 тысячи из Китая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
2
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
3
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
4
Госдума приняла закон о курортном сборе
5
Матвиенко призвала судить нового посла США в РФ по поступкам
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы
Темы дня
Реклама