Курорты Кубани, Крыма и Байкала возглавили рейтинг популярности у иностранцев

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Иностранные туристы, выбирающие для поездок в Россию курортные города, отдали предпочтение Кубани, Крыму и Байкалу. Об этом со ссылкой на анализ данных систем онлайн-бронирования отелей сообщило в среду аналитическое агентство "ТурСтат".

"В первую десятку самых популярных российских курортов у иностранцев входят по три черноморских курорта Краснодарского края и Крыма, два курорта на озере Байкал в Иркутской области, один курорт минеральных вод в Ставропольском крае и балтийский курорт в Калининградской области", - отмечается в сообщении.

Возглавил список курортов России Сочи (Краснодарский край), ему уступили Ялта, Анапа и Геленджик (Крым). В рейтинг по популярности также попали Хужир (Ольхон, Иркутская область), Листвянка (Иркутская область), Севастополь (Крым), Алушта (Крым), Пятигорск (Ставропоольский край) и Светлогорск (Калининградская область).

По данным аналитиков в сфере турбизнеса, в Сочи иностранные туристы отдыхают в среднем 10 дней и тратят на проживание 4,2 тыс. рублей в сутки. В Ялте за десятидневный отдых платят по 4,3 тыс. руб. в день, в Анапе 12 дней обходится иностранцам по 3,5 тыс. руб., а на Байкале туристы из-за рубежа отдыхают в среднем 6 дней, номер в гостинице бронируют по 3,3 тыс. рублей.

Согласно статистическим данным, в Сочи и на другие курорты Краснодарского края самостоятельно приезжают в основном иностранные туристы из Европы и стран СНГ, в Крым - из Украины, а в Иркутскую область на озеро Байкал - из Китая. Краснодарский край и Крым посещают по 900 тыс. иностранных туристов в год, Иркутскую область посетило 39 тыс. иностранных туристов за первое полугодие 2017 года, включая 23,5 тысячи из Китая.