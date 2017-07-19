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Медведев наградил почетной грамотой экс-главу "Почты России"

Общество
19 июля, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Дмитрий Страшнов награжден "за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи"

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой правительства РФ экс-главу "Почты России" Дмитрия Страшнова.

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Дмитрий Страшнов

Итоги деятельности Дмитрия Страшнова на посту гендиректора "Почты России". Досье

Как говорится в распоряжении кабинета министров, Страшнов награжден "за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи".

7 июля главой "Почты России" был назначен бывший замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов. С 3 июля по 7 июля временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России" была Ольга Осина. Контракт предыдущего гендиректора почтового оператора Дмитрия Страшнова, который возглавил компанию весной 2013 года, истек 1 июля текущего года.

Страшнов был назначен на эту должность приказом Минкомсвязи от 19 апреля 2013 года, сменив Александра Киселева, возглавлявшего компанию в 2008-2013 годах. Ранее Страшнов работал генеральным директором российского сотового оператора Tele2.

Всего на посту руководителя "Почты России" Страшнов пробыл 4 года, 2 месяца, 12 дней.

По информации СМИ, в 2013 году перед Страшновым были поставлены задачи по модернизации инфраструктуры "Почты России", а также подготовка к готовившейся приватизации предприятия. 

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Персоны
Страшнов, Дмитрий Евгеньевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
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