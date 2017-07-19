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Депутаты Ямала просят разрешить малым коренным народам Севера усыновлять детей

Общество
19 июля, 13:51 UTC+3 ТАСС

Согласно действующему законодательству, представители коренных народов не имеют права на усыновление, поскольку у них отсутствует постоянное место жительства

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ТАСС, 19 июля. Депутаты Законодательного собрания Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направили на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении поправок в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы РФ, которые разрешат представителям коренных малочисленных народов Севера усыновлять детей. Об этом сообщили в среду в пресс- службе парламента ЯНАО.

По данным пресс-службы, сейчас представители малых коренных народов не могут усыновлять детей из-за отсутствия постоянного места жительства.

"В Государственную думу на рассмотрение направлена законодательная инициатива ямальских депутатов о внесении изменения в статью 271 Гражданского процессуального кодекса РФ и статью 127 Семейного кодекса, которая предоставит возможность усыновления детей, оставшихся без попечения родителей, представителям коренных малочисленных народов", - сказали там. По данным пресс-службы, законопроект был рассмотрен комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству и рекомендован для принятия в первом чтении.

"По действующему законодательству усыновителями детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть лица, не имеющие постоянного места жительства. Вместе с тем исторический уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, не предполагает наличия места постоянного или преимущественного проживания, традиционное для них жилище - чум - по действующему законодательству не относится к жилым помещениям. В этой связи у представителей коренных народов фактически отсутствует возможность усыновления детей", - цитирует пресс-служба председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"Предлагаемые нами изменения нацелены, прежде всего, на укрепление института семьи. Они расширят возможности для принятия детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей родственников, в семьи, помогут нашим коренным народам, ведущим кочевой образ жизни, усыновлять детей и воспитывать их в соответствии с традиционными обычаями", - пояснила заместитель председателя Законодательного собрания региона Елена Зленко.

В ЯНАО проживают порядка 42 тыс. представителей коренных народов, почти 17 тыс. из них ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством. Ямальский и Гыданский полуострова являются исторической родиной для хантов, ненцев, коми-ижемцев, селькупов.

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