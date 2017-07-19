Совфед одобрил увеличение втрое размера долга, за который вводится запрет выезда за рубеж

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении в три раза порога задолженности, при которой судебными приставами накладывается ограничение на выезд за рубеж.
Соответствующие изменения внесены в закон "Об исполнительном производстве". Согласно документу, порог задолженности, после которой наступают ограничения по выезду за рубеж, увеличивается с 10 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом оговаривается, что эти нормы не будут касаться должников по алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для этих случаев планка остается прежней - 10 тысяч рублей.
В случае невыплаты задолженности по истечении двух месяцев со дня окончания срока добровольного погашения судебный пристав может вновь вернуть порог ограничения по выезду за границу в размере 10 тысяч рублей.
Кроме того, законом вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж после оплаты задолженности по исполнительному документу.
Предлагается предоставить судебному приставу - исполнителю структурного подразделения ФССП наравне с судебным приставом - исполнителем, вынесшим постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, право снимать данное ограничение при наличии в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу.
Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.