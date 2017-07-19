МЧС наградит жителя Чечни за спасение людей из горящего автомобиля

ТАСС, 19 июля. Жителя Чечни Адама Кадырова представят к ведомственной награде МЧС России за спасение людей из загоревшегося после ДТП автомобиля. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского глава ведомства.

"Руководство Главного управления МЧС России по Чеченской Республике готовит документы на представление Адама Кадырова к ведомственной награде МЧС России. Он вовремя пришел на помощь пострадавшим в ДТП людям, принял участие в тушении автомобиля до приезда пожарных", - сказал собеседник агентства.

Автокатастрофа произошла на трассе "Кавказ" около села Троицкое в Ингушетии в начале июля этого года. На полной скорости столкнулись "Жигули" и "Волга". Оба автомобиля отбросило в отбойник, "Волга" загорелась. Кадыров вместе с другими очевидцами попытался спасти заблокированных людей, разбил боковое стекло "Волги" огнетушителем и вытащил из машины мужчину и женщину.

"Открыть дверь было невозможно, поэтому я сразу решил выбить стекло. Сломать его было несложно, так как окно было полуоткрыто. Стекло на задней двери не поддавалось, и решено было вытащить женщину через переднее окно, так как счет шел на секунды", - цитируют его в пресс-службе.

Также Адам Кадыров включен в состав участников всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей МЧС РФ "Созвездие мужества - 2017" в номинации "По зову сердца".