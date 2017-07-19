Москалькова назвала освобождение Мамаева результатом усилий гражданского общества в РФ

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает освобождение инвалида Антона Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде в связи с тяжелым заболеванием результатом усилий гражданского общества в РФ.
"Антона Мамаева освободили из-под стражи. Еще один пример того, чего может добиться гражданское общество в России", - написала омбудсмен в среду на своей странице в Instagram.
Антона Мамаева освободили из-под стражи. Ещё один пример того, чего может добиться гражданское общество в России в конструктивном диалоге с властью.
Тимирязевский суд Москвы в среду на выездном заседании в СИЗО "Матросская тишина" освободил Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде. Как сообщил ранее ТАСС член ОНК Москвы Денис Набиуллин, присутствовавший при оглашении постановления суда, суд в закрытом заседании рассмотрел обращение об изменении меры пресечения Мамаеву и постановил в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей, изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и освободить в зале суда.
30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой. Дата апелляции пока не назначена.