Москалькова назвала освобождение Мамаева результатом усилий гражданского общества в РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает освобождение инвалида Антона Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде в связи с тяжелым заболеванием результатом усилий гражданского общества в РФ.

"Антона Мамаева освободили из-под стражи. Еще один пример того, чего может добиться гражданское общество в России", - написала омбудсмен в среду на своей странице в Instagram.

Антона Мамаева освободили из-под стражи. Ещё один пример того, чего может добиться гражданское общество в России в конструктивном диалоге с властью. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Июл 19 2017 в 3:35 PDT

Тимирязевский суд Москвы в среду на выездном заседании в СИЗО "Матросская тишина" освободил Мамаева из-под стражи под подписку о невыезде. Как сообщил ранее ТАСС член ОНК Москвы Денис Набиуллин, присутствовавший при оглашении постановления суда, суд в закрытом заседании рассмотрел обращение об изменении меры пресечения Мамаеву и постановил в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей, изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и освободить в зале суда.

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой. Дата апелляции пока не назначена.