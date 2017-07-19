Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. 19 июля в Госдуме состоится второе, основное, чтение законопроекта о телемедицине. Документ предполагает оказание медпомощи с помощью дистанционных консилиумов медиков между собой и консультаций пациента врачом, включая дистанционный мониторинг состояния здоровья больного. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ответственность врачей

По мнению депутата, принятие законопроекта положит конец анонимным онлайн-консультациям и создаст надежную информационную систему, которая позволит россиянам законно получать консультации у своего лечащего врача по интернету.

"Ответственность врача будет прописана. Те системы, которые в законе звучат как "иные системы", они не смогут функционировать и заниматься лечением, если не будут соответствовать требованиям к государственным медицинским информационным системам, это есть в законе", - сказал Морозов.

По его словам, ответственность медицинского работника и защита прав пациентов в этом вопросе имеют решающее значение.

Те люди, которые позволяют себе легко консультировать на разных сайтах, это просто непрофессионалы, это шарлатаны. Ответственный доктор, он 250 раз подумает прежде, чем что-нибудь сказать - и очно, и уж тем более дистанционно Дмитрий Морозов Глава комитета по охране здоровья Госдумы РФ

У частных медицинских организаций. не должно возникнуть критических проблем, считает Морозов. Их участие в телемедицине также предусмотрено законопроектом. "Лечить может любой, любые агрегаторы, системы, они могут функционировать без всяких проблем, но при одном условии - если они соответствуют требованиям, установленным правительством", - пояснил он.

Дистанционный прием пациента

По расчетам Минздрава РФ, доступ к дистанционным консультациям у россиян появился уже с 2019 года. Однако общение с врачом по интернету будет возможно только после очного первичного приема.

"То есть сначала пациент показывается на очный прием, вы получаете своего лечащего врача, дистанционно он уже потом корректирует лечение, потому что он видел и знает пациента. А представить себе, что какой-то новый врач дистанционно скорректирует решение - это у нас считается моветоном. Так не поступают доктора. Это нереально и очень опасно", - сказал глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Сейчас министерство здравоохранения заканчивает разработку информационной сети, в которой профильные федеральные центры будут связаны с региональными подразделениями того же профиля. В рамках этой сети будет также предусмотрена возможность круглосуточных телемедицинских консультаций, включая чтение изображений. В первую очередь разрабатывается система общения между врачами для профессиональных консультаций и консилиумов.

Записаться на прием можно будет в том числе через портал госуслуг. "Это будет единая государственная информационная система, и в том числе на портале госуслуг, и точно также будут интегрированы другие медицинские системы. Туда будут интегрированы частные системы, которые удовлетворяют требованиям медицинских информационных систем", - пояснил Морозов.

В будущем планируется, что через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет получать информацию, делать вписки из истории болезни, отслеживать статус медицинских тестов и многое другое. "Будет целая палитра возможностей. Это не так-то просто запустить. Сначала это будет одна услуга, потом две-три-десять. Насколько я помню, там к 2020 году должно появиться 10 услуг", - добавил депутат.

Для индентификации и аутентификации участников процесса должна будет использоваться электронная подпись пациента, а также усиленная квалифицированная подпись медработника. Аналогичная схема защиты информации будет применяться при выписке электронных рецептов.

Электронные рецепты

Законопроект предусматривает возможность выдачи рецептов на медицинские изделия и лекарства, в том числе содержащие наркотические или психотропные вещества, в форме электронного документа. "Выдача рецептов … позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов", - поясняют авторы законопроекта.

При выписке электронные рецепты также будут сопровождаться усиленной электронной подписью не только врача, но и медицинской организации. "При том, что в эту систему должны будут вступить фармацевтические организации, разумеется", - напомнил Морозов.

По его словам, некоторые представители IT-сообщества говорили о том, что такая защита избыточна и утяжеляет систему. "Мы не можем никоим образом подвергнуть сомнению и каким-то образом создать угрозу или риски для врачебной тайны, для личной тайны, охраны персональных данных, для идентификации пациента", - сказал глава думского комитета.

"Мы всегда отдавали себе отчет в том, что здесь ни в коем случае нельзя сорвать гайки. Нужно спокойно, последовательно идти к реализации всего этого", - добавил Морозов.

Не все регионы готовы оказывать электронные медуслуги

По словам Морозова, в законе упомянуто, что регионы сами для себя решают вопросы о своей готовности к внедрению технологий цифрового здравоохранения. "Это будет мозаично, наверное, изначально", - добавил он. При этом он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина, в течение ближайших двух лет во все медицинские организации страны должен быть проведен широкополосный интернет.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что информатизация здравоохранения в стране происходит неравномерно: есть регионы, которые уже на 100% перевели все медицинские процессы в электронную форму, а есть субъекты, которые только начинают эту работу. Различные медицинские услуги в электронном формате тоже будут внедряться поэтапно. Так, по информации Минздрава РФ, уже более 95% регионов предоставляют услугу электронной записи к врачу.