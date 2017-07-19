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Дума предоставляет возможность определить опекуна ребенка на случай смерти обоих родителей

Общество
19 июля, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Соответствующую инициативу разработали депутаты от фракций ЕР, КПРФ и "Справедливой России"

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем, окончательном, чтении законопроект, которым предлагается возможность определить опекуна или попечителя ребенка на случай одновременной смерти обоих родителей.

Авторами инициативы выступила группа депутатов от фракций "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия".

Изменения вносятся в закон "Об опеке и попечительстве". "Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка на случай своей смерти либо оба родителя на случай своей одновременной смерти (то есть смерти в один и тот же день) вправе определить опекуна или попечителя ребенку", - говорится в документе. Ранее такое право предоставлялось лишь единственному родителю.

Согласно принятому закону, соответствующее распоряжение единственный родитель или оба родителя могут сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Подпись единственного родителя, одного из родителей или подписи обоих родителей должны быть удостоверены руководителем органа опеки и попечительства, а в случаях, если они не могут туда явиться, в нотариальном порядке.

В законе указывается перечень лиц организаций, уполномоченных заверять подпись родителей, если они не могут прийти в орган опеки и попечительства. Например, подпись родителя, находящегося в местах лишения свободы, удостоверяется начальником исправительного учреждения.

Разработчики поясняли, что бывают случаи одновременной смерти обоих родителей ребенка, например в ДТП, авиакатастрофе, при стихийных бедствиях. "В такой ситуации также требуется обеспечение защиты интересов несовершенного ребенка, оставшегося без обоих родителей, и предоставление обоим родителям возможности изъявить свою волю о назначении ребенку опекуна на случай их смерти", - отмечали они в пояснительной записке. Новый закон восполнил этот пробел.

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