СМИ: смертельно больной британский ребенок Чарли Гард получил гражданство США

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Смертельно больной британский мальчик Чарли Гард, родители которого добиваются права вывезти его на лечение в США, получил американское гражданство. Об этом в среду сообщила на своем сайте лондонская газета The Independent.

По сведениям издания, такое решение принял Конгресс США. Этот шаг может обязать лондонскую больницу Great Ormond Street, где содержится 11-месячный пациент, дать ему возможность отправиться за океан и пройти курс нуклеозидной терапии.

Чарли страдает от синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором поражаются мышцы и головной мозг. По мнению специалистов, мальчику уже нельзя помочь, так как его заболевание находится на последней стадии. Европейский суд по правам человека, а также ряд британских судебных инстанций, в том числе Верховный суд, вынесли решение об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения, чтобы дать ему "спокойно умереть". В решении суда сказано, что отключение искусственной вентиляции легких находится в интересах Чарли.

Эта история привлекла к себе внимание мировых СМИ после того, как Папа Римский Франциск выразил солидарность с родителями малыша, а затем свое содействие в оказании помощи Чарли предложил и президент США Дональд Трамп. Взять малыша на лечение согласились ватиканская детская больница Bambino Jesu ("Младенец Иисус") и пресвитерианская больница Нью-Йорка.