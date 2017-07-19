СМИ: смертельно больной британский ребенок Чарли Гард получил гражданство США

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы на участие в выборах главы городаНовости Урала 19 июля, 14:37
МАКС-2017, день второй. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 19 июля, 14:28
Москалькова назвала освобождение Мамаева результатом усилий гражданского общества в РФОбщество 19 июля, 14:25
Колесниченко: поздравление Путина придало синхронисткам сил на чемпионате мираСпорт 19 июля, 14:24
"Надо дать Obamacare провалиться": почему Сенат США не смог отменить главную реформу ОбамыМеждународная панорама 19 июля, 14:20
Госдума ввела уголовную ответственность за "карусели" на выборахПолитика 19 июля, 14:13
Случаи гибели журналистов на Украине с 2014 года. ДосьеБиографии и справки 19 июля, 14:04
НПО "Энергомаш": "Союз-5" должен быть способен конкурировать по цене с ракетами SpaceXКосмос 19 июля, 13:54
Контейнерооборот Гонконга в июне составил 1,66 млн TEU, рост - 0,2%Транспорт 19 июля, 13:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Смертельно больной британский мальчик Чарли Гард, родители которого добиваются права вывезти его на лечение в США, получил американское гражданство. Об этом в среду сообщила на своем сайте лондонская газета The Independent.
По сведениям издания, такое решение принял Конгресс США. Этот шаг может обязать лондонскую больницу Great Ormond Street, где содержится 11-месячный пациент, дать ему возможность отправиться за океан и пройти курс нуклеозидной терапии.
Чарли страдает от синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором поражаются мышцы и головной мозг. По мнению специалистов, мальчику уже нельзя помочь, так как его заболевание находится на последней стадии. Европейский суд по правам человека, а также ряд британских судебных инстанций, в том числе Верховный суд, вынесли решение об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения, чтобы дать ему "спокойно умереть". В решении суда сказано, что отключение искусственной вентиляции легких находится в интересах Чарли.
Эта история привлекла к себе внимание мировых СМИ после того, как Папа Римский Франциск выразил солидарность с родителями малыша, а затем свое содействие в оказании помощи Чарли предложил и президент США Дональд Трамп. Взять малыша на лечение согласились ватиканская детская больница Bambino Jesu ("Младенец Иисус") и пресвитерианская больница Нью-Йорка.